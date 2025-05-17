Galatasaray efsaneleri Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferi için İstanbul'da

Galatasaray'ın 2000 yılında önce UEFA Kupası'nı, daha sonra Süper Kupa'yı kazandığı kadronun yıldızları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, İstanbul'a geldi. Rumen futbolunun efsanevi isimleri, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'taki Parken Stadyumu'nda Arsenal ile karşılaşan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, penaltı atışları sonunda İngiliz devini 4-1 mağlup edip, UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü. Tarihi başarıyı getiren isimler arasında Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu da yer almıştı.

Dünyaca ünlü 2 eski futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA Kupası'nı kazanmasının 25'inci yıl dönümünde İstanbul'a geldi. Popescu ve Hagi, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katılacak Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçında da tribünde olması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR PUAN YETECEK

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kazanması veya berabere kalması halinde, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 25'inci şampiyonluğunu garantilyecek.