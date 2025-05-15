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Kupa törenine damga vuran an! Galatasaraylı ismin hareketi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kupa törenine damga vuran an! Galatasaraylı ismin hareketi gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, seremonide TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi. Sarı kırmızılıların teknik kadrosundan bir isim, Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gaziantep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçti ve kupayı 19'uncu kez müzesine götürdü. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen kupa seremonisinde ise ilginç anlar yaşandı.

HACIOSMANOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sahaya çıktığı sırada tribünlerden yoğun bir yuhalama yükselirken madalya takdimi sırasında da tepkiler devam etti.

Sarı kırmızılıların teknik kadrosunda yer alan Maç Analisti Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'yla tokalaşmak için elini uzatmadı.

Öte yandan Trabzonspor da maç sonrası madalyasını almak için sahaya çıkmayarak tepkisini ortaya koydu.

İŞTE O ANLAR...

Kupa törenine damga vuran an! Galatasaraylı ismin hareketi gündem oldu - 1. Resim

Kupa törenine damga vuran an! Galatasaraylı ismin hareketi gündem oldu - 2. Resim

Kupa törenine damga vuran an! Galatasaraylı ismin hareketi gündem oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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