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Eyüp Aydın'a Serie A'dan talip: Galatasaray 6 katı bonservis istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eyüp Aydın&#039;a Serie A&#039;dan talip: Galatasaray 6 katı bonservis istedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Eylül 2023'te 250 bin euro bonservis ödeyip, Alman kulübü Bayern Münih'in altyapısından Eyüp Aydın'ı transfer etmişti. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan genç orta saha, Serie Adan gelen transfer teklifiyle gündemde.

Bayern Münih altyapısında U-17, U-18 ve U-19 takımlarıyla maça çıktıktan sonra Bayern Münih'in ikinci takımı Bayern München II'de mücadele eden Eyüp Aydın, Galatasaray'da 2 sezondur beklediği süreyi alamıyor.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala ikinci şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta olan 20 yaşındaki futbolcuya, İtalya'nın Sassuolo kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

1,5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Sassuolo, Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetiminin, takımda fazla şans bulamayan oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve 1.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.

Eyüp Aydın'a Serie A'dan talip: Galatasaray 6 katı bonservis istedi - 1. Resim

3 MAÇTA 1 GOL

Eyüp Aydın'ın, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 2 Türkiye Kupası ve1 Süper Lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 92 dakikada 1 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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