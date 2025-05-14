Eyüp Aydın'a Serie A'dan talip: Galatasaray 6 katı bonservis istedi

Galatasaray, Eylül 2023'te 250 bin euro bonservis ödeyip, Alman kulübü Bayern Münih'in altyapısından Eyüp Aydın'ı transfer etmişti. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan genç orta saha, Serie Adan gelen transfer teklifiyle gündemde.

Bayern Münih altyapısında U-17, U-18 ve U-19 takımlarıyla maça çıktıktan sonra Bayern Münih'in ikinci takımı Bayern München II'de mücadele eden Eyüp Aydın, Galatasaray'da 2 sezondur beklediği süreyi alamıyor.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala ikinci şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta olan 20 yaşındaki futbolcuya, İtalya'nın Sassuolo kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

1,5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Sassuolo, Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetiminin, takımda fazla şans bulamayan oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve 1.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.

3 MAÇTA 1 GOL

Eyüp Aydın'ın, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 2 Türkiye Kupası ve1 Süper Lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 92 dakikada 1 gol attı.