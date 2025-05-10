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Yıldızların adını Necati Ateş açıkladı! "Galatasaray'a transfer olacaklar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldızların adını Necati Ateş açıkladı! &quot;Galatasaray&#039;a transfer olacaklar&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 2 farklı dönem forma giyen ve 2018-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevini yürüten Necati Ateş, dünyaca ünlü 2 futbolcuya dair çok konuşulacak transfer iddiasında bulundu.

Necati Ateş, Galatasaray'ın muhtemel transferlerini açıkladı. Eski futbolcu, Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan ve Inter'de mücadele eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı formayı giyeceğini öne sürdü.

"DÜNYANIN EN İYİ ORTA SAHALARINDAN"

Ajansspor'da yer alan habere göre; Necati Ateş, "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından. Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki Şampiyonlar Ligi finaline gitmeyi planlıyorum" dedi.

Yıldızların adını Necati Ateş açıkladı!

"BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEKLER"

45 yaşındaki eski mili futbolcu, "İlkay Gündoğan da, Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar" sözlerini sarf etti.

Yıldızların adını Necati Ateş açıkladı!

"GALATASARAY İÇİN REFERANS OLUYORLAR"

Necati Ateş, "İlkay ve Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara referans oluyorlar. İkisi de Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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