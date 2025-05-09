Victor Osimhen'den veda gibi gözler: Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım

Galatasaray forması altında attığı gollerle sezona damga vuran Victor Osimhen, kendisine fırsat verdiği için sarı-kırmızılı kulübe sonsuza kadar minnettar kalacağını söyledi. Nijeryalı yıldız, Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park ve takım arkadaşı Dries Mertens hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Dünya devlerinin transfer listesine giren Osimhen'in, Galatasaray'a veda gibi yorumlanan sözleri gündem oldu.

Bonservisi İtalyan kulübü Napoli'de olan, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen, Galatasaray TV'ye konuştu.

Sözleşmesinde 'serbest kalma bedeli' olarak 75 milyon euro yazan dünyaca ünlü santrfor, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bağ, gerçek bir aidiyet var. Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde en keyif aldığım, en tutkulu ve en şefkatli taraftarlara sahip kulüp" dedi.

"BANA İNANMAYANLARA MESAJIMI SAHADA VERDİM"

Galatasaray ile birbirlerini tamamladıklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemliydi. Pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ ve gerçek bir aidiyet var. Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR İNANILMAZ"

Osimhen, "Geçen yaz Galatasaray'a transfer ihtimali olan Victor'la konuşma imkanın olsa ona neler söylerdin?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen yıl haziran başı gibi gelseydi hiç düşünmeden 'evet' derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü. Çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum. Bu yüzden benim için gerçekten eşsiz. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı."

"İSTANBUL DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİNDEN"

İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığını vurgulayan sarı-kırmızılı oyuncu, "Buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak çok güzel. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına. Ailem, arkadaşlarım hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum. Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Hep söylediğim gibi Galatasaray sadece Türkiye'nin en değil dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İstanbul için bambaşka. Yemekler şahane. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için gerçekten çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"OKAN BURUK HARİKA LİDER"

Nijeryalı futbolcu, tek cevap bölümünde Galatasaray'ı 'En iyi kulüp' olarak tanımlarken; Okan Buruk için 'Harika teknik direktör ve harika lider', RAMS Park için 'Harika atmosfer', Dries Mertens için de 'Harika arkadaş, harika insan, büyük efsane' şeklinde ifadeler kullandı.