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15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray&#039;ın Nicolo Zaniolo kararı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Nicolo Zaniolo ile Şubat 2023'te 4,5 yıllık kontrat yaptı. Sarı-kırmızılı takımda sadece yarım sezon forma giyen İtalyan futbolcu, Aston Villa ve Atalanta'nın ardından Fiorentina'ya kiralık gitti. Galatasaray'ın, bonservisine 15 milyon euro ödediği 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kesin kararını verdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunun devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nicolo Zaniolo'yı kadrosuna kattı. Süper Lig'de yarım sezon geçiren futbolcu, İngiltere ve İtalya'da sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina formaları giydi.

15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo kararı - 1. Resim

OPSİYON 15,5 MİLYON EURO

Fiorentina'da satın alma opsiyonu şartlarını yerine getiremeyen Zaniolo'nın geleceği merak konusu oldu. İtalyan kulübünün, opsiyon maddesinde yazan 15,5 milyon euroyu ödemek yerine tekrar kiralama seçeneğini kullanmak istediği konuşuluyor.

"GALATASARAY'A DÖNMEYECEK"

İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair haber yaptı. Buna göre Fiorentina, Zaniolo'yu bir kez daha kiralayacak. Ancak Serie kulübünün amacına ulaşamaması halinde bile Zaniolo, Galatasaray'da kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulübün, genç futbolcuyu bir kez daha kiralık olarak göndereceği iddia edildi.

35 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon toplam 35 maça çıkan Nicolo Zaniolo, sahada kaldığı 1011 dakikada 3 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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