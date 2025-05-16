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Haberler > Spor > Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor

Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası zaferinin ardından Galatasaray tribünleri, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor!" tezahüratlarıyla inledi. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü ikna etmek için harekete geçti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir coşku yaşayan Galatasaray'da, tribünler Nijeryalı golcü Victor Osimhen için "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor!" tezahüratlarıyla yankılandı. Gaziantep'te kupayı kaldıran sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Osimhen, taraftarların bu isteğine kayıtsız kalmadı.

Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor - 1. Resim

Osimhen, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Her şeyimi vermeye devam edeceğim. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Osimhen'i en az bir sezon daha takımda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüye "Hayalini kurduğun teklifi alamazsan bizimle devam et. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu arenada sergileyeceğin performansla bir sene sonra Avrupa'nın en büyük kulübüne gidersin." mesajını iletti.

Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor - 3. Resim

DÜNYA DEVLERİ İLGİLENİYOR

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus'un ilgilendiği Osimhen için dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın herhangi bir girişimi bulunmuyor. Galatasaray, bu durumu fırsata çevirip Şampiyonlar Ligi faktörüyle Osimhen'i takımda tutmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası'ndaki golleriyle birlikte bu sezon toplamda 35 gole ulaşan Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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