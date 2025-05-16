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Galatasaray'da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25. şampiyonluğuna ve 5. yıldıza sadece 1 puan uzaklıkta olan sarı kırmızılılar, önce Rams Park’ta şampiyonluk turu atacak. Daha sonra ise Yenikapı’da muhteşem bir şölen tertiplenecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Gaziantep’te Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran Galatasaray, ligde hafta sonunda Kayserispor maçından beraberlikle ayrılması hâlinde dahi ipi göğüsleyecek ve 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı kırmızılıların çifte kutlama planı da netleşmeye başladı. Galatasaray, Rams Park’ta taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu doyasıya kutladıktan sonra artık yeni evi olan Kemerburgaz’a değil Florya’ya geçecek.

Sarı kırmızılı kulüp, Florya Metin Oktay Tesislerini kutlamalar için hazır hâle getirdi. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, Kayseri maçı sonrasında gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını Florya’da yapacak.

Galatasaray'da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama - 1. Resim

YARIM MİLYON TARAFTAR

Ardından TFF’nin kararına göre şampiyonluk kupası alındıktan sonra Yenikapı’da 5 yıldızlı sürprizlerin yer aldığı dev organizasyon yapılacak. Yenikapı’daki şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Kulübü, gerekli izinler için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

Sarı kırmızılı oyuncular, Galatasaray Lisesi’nden alınıp üstü açık otobüsle taraftarını selamlayarak Yenikapı’ya geçecek.

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında oyuncular tek tek sahneye çıkarılacak, sanatçılar konserler verecek. Organizasyona GS Plus üyeliği olan taraftarlar ücretsiz katılabilecek. Yenikapı’daki kutlamalara en az yarım milyon taraftar bekleniyor.  

Galatasaray'da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama - 2. Resim

TERİM’DEN SONRA İKİNCİ OLACAK

Okan Buruk pazar günü dördüncü lig şampiyonluğunu yaşayacak ve Fatih Terim’den (7) sonra Türkiye’de en çok şampiyon olan ikinci teknik adamlık ünvanını Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte paylaşacak.

Buruk, Türkiye Kupası tarihinde futbolcu olarak 5, teknik direktör olarak ise 2 defa şampiyonluk yaşayarak en fazla kupa kazanan isim oldu.

Galatasaray'da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama - 3. Resim

UEFA KUPASI UNUTULUR MU? 

Galatasaray, 25. şampiyonluğun hazırlıkları için mesai harcarken UEFA Kupası yıl dönümünü de pas geçmeyecek. UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde efsaneler Kemerburgaz’da ağırlanacak.

Kutlamalara Fatih Terim, Hagi, Popescu, Capone gibi isimler de katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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