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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Listede yok yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki rakipleri belli oldu! Listede yok yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Kayserispor'u 3-0 geçerek 5'inci yıldızı takmaya hak kazanan sarı kırmızılılar üst üste üçüncü kez ipi göğüslerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, Kayserispor engelini 3-0 aşarak şampiyonluğunu ilan etti. 25'inci kez şampiyon olan sarı kırmızılılar 5'inci yıldızı takarken, diğer yandan da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan direkt lig aşamasına katılacak.

4'NCÜ TORBADAN KATILACAK

UEFA katsayı puanına göre sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4'üncü torbadan katılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

1. ELEME TURU MAÇLARI TEMMUZ AYINDA

Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Listede yok yok - 1. Resim

TAKVİM BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle:

Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın bugün itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

  1. Real Madrid
  2. Bayern Münih
  3. Liverpool
  4. PSG
  5. Inter
  6. Barcelona
  7. Atletico Madrid
  8. Atalanta
  9. Eintracht Frankfurt
  10. PSV
  11. Ajax
  12. Napoli
  13. Sporting
  14. Olympiakos
  15. Marsilya
  16. Slavia Prag
  17. Bayer Leverkusen
  18. Athletic Bilbao
  19. Arsenal
  20. Monaco
  21. Dortmund
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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