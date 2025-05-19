"Tebrikler Cimbom, merhaba Şampiyonlar Ligi" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Süper Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden lider Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Spor yazarları, sarı kırmızılıların performansını ve şampiyonluğunu değerlendirdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. 36'ncı haftada evinde Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, aldığı 3-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu resmen ilan etti. Milyonlarca taraftarı sokaklara döken maçın gollerini Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera kaydederken, spor yazarları şampiyonluk maçını değerlendirdi.

"TEBRİKLER CİMBOM, MERHABA ŞAMPİYONLAR LİGİ!"

Sadık Söztutan - Türkiye Gazetesi

"Yedi maçtır yenilmeyen Kayserispor’u devirirken sezonun mini bir özetini sergiledi Cimbom... Birinci golcüsü Osimhen ilk golü, ikinci golcüsü Barış Alper ikinci golü attı. Sanchez kritik müdahaleleri, Torreira baskısı, Muslera önemli kurtarışları, Eren çalışkanlığıyla öne çıktı. Muslera’nın penaltı golü de pastanın çileği oldu. (Yanlış mı hatırlıyorum; Pendik maçında yine Muslera penaltı atmaya kalkmış, kulübeden gelen ikaz üzerine vazgeçmişti.)

Ve Galatasaray bu zaferle, Beşiktaş, Trabzon, Bursa ve Başakşehir’in toplam şampiyonluk sayısına da ulaştı. Tebrikler Cimbom! Merhaba Şampiyonlar Ligi!

DURSUN BAŞKAN MÜJDEYİ VER!

Levent Tüzemen - Sabah

"25. şampiyonluk stratejik açıdan çok önemliydi. G.Saray hem F.Bahçe'den önce 5. yıldızı taktı hem de uzun aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Şampiyonlukta taraftarın büyük payı var. G.Saray hep kapalı gişe oynadı. Gelecek sezonun kombineleri 5 dakikada bitti, kasaya 2.3 milyar TL hasılat kaldı. Dursun başkan 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başkanlar arasına girdi, G.Saray, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu, 2025 yılında 25. şampiyonluğunu ilan etti ve bileğinin hakkıyla 5. yıldızı kazandı. Yenilmeyen bir G.Saray oluşturan şampiyon hoca Okan Buruk'u da alkışlıyorum.

Özel not: Başkan Özbek, Osimhen'in transferini gelecek sezonun ilk flaş projesi olarak duyurmalı! Önerim, Muslera'nın 1 yıl daha kalması için çaba sarf edilmeli."

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEREK KAZANDI"

Evren Turhan - Takvim

"Galatasaray kendi sahasında Kayserispor'a karşı oynadığı maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Yine Osimhen... Her yere koştu ve golünü attı. Osimhen gider mi kalır mı bilmem ama taraftara yine çok güzel bir gece yaşattı.

Muslera belki gidecek ama yine en iyi maçlarından birini oynadı. İnanılmaz toplar çıkardı. Galatasaray'da 1 yıl daha kalmalı. Galatasaray'da herkes şampiyonluğa sonuna kadar inanmıştı. Pozisyonda verdi ama maçı ve şampiyonluğu kazandı. Özellikle Torreira ve Lemina görevini yaptı. Davinson Sanchez de iyiydi.

Eren Elmalı'ya ayrı parantez açmak lazım. Görevini çok iyi yerine getirdi. Ciddi bir çıkış yaptı. Hem savunma hem de hücumda etkiliydi. Barış Alper golünü attı ve iyi oynadı. Kayserispor maçıyla birlikte Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğun kazandı.

25. şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun. Okan Buruk son 3 yılda Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü. Takımı her zaman disiplinli şekilde yönetti. Galatasaray'ın tek eksiği Avrupa'daki başarısızlığı. Onu da gelecek sezon düzelteceklerdir. Galatasaray hak ederek şampiyonluğu kazandı."

"GALATASARAY ÜÇ SENE DAHA ŞAMPİYON OLUR"

Ahmet Çakar - Sabah

"Önce şunu söyleyelim; Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi santrfor. Sadece attığı goller değil, çabukluğu, hırsı, şevki inanılmaz. Diğer arkadaşlar da herhalde kendilerini ona ayak uydurmak zorunda hissettiler ve ortaya korkunç bir başarı çıktı.

Fenerbahçeliler için her yönden kâbus gibi bir sezon oldu. Bir tarafta Mourinho denen ne yaptığı belli olmayan bir teknik adam. Diğer yanda onun yanlışlarına 'Dur' diyemeyen bir başkan ve yönetim, Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler. Peki bundan sonra ne olur? Cevap çok açık; Osimhen kalırsa Galatasaray üç sene daha şampiyon olur. Osimhen gitse bile Galatasaray'ın rakiplerindeki kaos birden kesilemeyeceği için önümüzdeki yılın favorisi yine Galatasaray olur."