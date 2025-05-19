Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu! Yeni GS forması satışa çıktı mı?

Süper Lig’de rekor kırarak 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, tarihine altın harflerle kazınacak başarının simgesi olan 5. yıldızı da resmi olarak armasına ekledi. Taraftarların uzun süredir merakla beklediği 5 yıldızlı yeni sezon formaları ve Galatasaray’ın yeni logosu, resmi satış kanalı GS Store üzerinden satışa sunuldu.

GALATASARAY YENİ LOGOSU

Galatasaray, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak Türk futbol tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu büyük başarı, kulübün sembolü olan logosuna da yansıdı.

5. yıldızı armasına ekleyen sarı-kırmızılılar, hem tarihi bir unvana ulaştı hem de kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Galatasaray’ın yeni logosu, kulübün resmi ürünlerini satan GS Store’da ilk kez görücüye çıktı.

Yeni logoda en dikkat çekici unsur, yıldız dizilimindeki değişim oldu. Geleneksel dört yıldızın üzerine eklenen beşinci yıldız dikkat çekti. Logonun yeni hali, sadece forma ve spor ürünlerinde değil; atkı, tişört, şapka gibi birçok farklı tekstil ve taraftar ürününde de yer almaya başladı.

GALATASARAY YENİ FORMA SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu formaları, 25. şampiyonlukla birlikte yepyeni bir kimlikle taraftarların karşısına çıktı. 5 yıldızlı logonun kullanıldığı yeni sezon formaları, resmi satış platformu GS Store üzerinden satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğun hemen ardından ürün yelpazesini güncelleyerek yeni logolu formalarını taraftarla buluşturdu.

Forma tasarımlarında hem geleneksel Galatasaray renkleri korunurken hem de modern çizgiler ön plana çıkarıldı.

Bazı tasarımlarda 5 yıldız geleneksel sıralamada yer alırken, bazı modellerde yıldızın konumu daha kreatif şekilde uygulanarak farklı bir görsel etki sağlandı.