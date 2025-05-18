Sivasspor küme düştü mü? Süper Lig'de küme düşen takım belli oldu

Sivasspor küme düştü mü, Sivasspor ligden düştü mü merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftalarına yaklaşılırken, alt sıralarda yer alan takımların kaderi netleşmeye başladı. Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor, alınan son sonuçların ardından lige veda eden üçüncü takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, yıllardır sürdürdüğü Süper Lig serüvenini bu sezon itibarıyla noktalamak zorunda kaldı.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Sivasspor 2024-2025 sezonunun 36. haftasında Süper Lig'e veda etti. 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sonuçla birlikte küme düşen üçüncü takım oldu. Alınan sonuç ile beraber daha önce ligden düşen Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından Sivasspor da Süper Lig'e veda eden takımlar arasına katıldı.

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SİVASSPOR LİGDEN DÜŞTÜ MÜ?

Sivasspor, 36. haftada Samsunspor deplasmanında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu yenilgi takımın kaderini büyük ölçüde belirlerken aynı haftada Alanyaspor’un Beşiktaş karşısında 1-1’lik beraberlikle hanesine puan yazdırması, düşme hattındaki dengeyi tamamen değiştirdi. İki sonucun ardından, Sivasspor’un Süper Lig macerası resmen sona ermiş oldu.

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DİĞER KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU, SON BİR TAKIM DAHA GİDECEK

Sivasspor dışında ligden düşen diğer takımlar da belli oldu. Daha önce Adana Demirspor ve Hatayspor ligden düşmüştü. Şimdi ise gözler son düşecek takımı belirleyecek karşılaşmalara çevrildi. Bodrum FK ile Alanyaspor arasında süren mücadelede son haftalar belirleyici olacak. Şu anki tabloya göre Bodrum temsilcisi, düşme hattının hemen içinde yer alıyor.