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Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi, şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi, şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli?
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Galatasaray Kayserispor maçı başladı! İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerliyor. Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi? Şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli? Galatasaray şampiyonluk maçı için ikinci yarı bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ Mİ?

Süper Lig’de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken gözler şampiyonluk yarışında ipi göğüslemeye en yakın takım olan Galatasaray’a çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca sergilediği etkili performansla rakiplerinden sıyrılmayı başardı ve puan tablosunun zirvesinde kendine sağlam bir yer edindi.

Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi, şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli? - 1. Resim

Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan Galatasaray, taraftarlarına büyük bir umut verdi. İl yarı skoru sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndüğüne işaret ederken, futbol kamuoyunda “Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi?” sorusu gündemin en sıcak başlığı haline geldi.

Galatasaray’ın Kayserispor maçından puanla ayrılması halinde matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. Takımın mevcut puan durumu ve ligde kalan maç sayısı dikkate alındığında, sadece 1 puan daha toplaması halinde şampiyonluk resmen ilan edilecek. 

Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi, şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli? - 2. Resim

KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTERSE ŞAMPİYONLUK GELİR?

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en belirleyici karşılaşmalarından biri olan Kayserispor mücadelesi, sezonun kırılma anı olarak öne çıkıyor. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Galatasaray bu skorla sahadan galibiyetle ayrılırsa puanını 89’a yükseltecek ve şampiyonluk için aradığı kritik puanı toplamış olacak.

Hali hazırda 35. hafta itibarıyla 86 puana sahip olan sarı-kırmızılılar, bu maçı en az beraberlikle tamamlamaları durumunda bile Süper Lig şampiyonu olma unvanını garantilemiş olacak.

En yakın rakip olan Fenerbahçe’nin 78 puanda kalması Galatasaray’ın kalan haftalarda puan kaybetse dahi matematiksel üstünlüğünü koruyacağı anlamına geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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