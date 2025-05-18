İlk 11 belli oldu! Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 18:10 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 18:26 - Güncelleme:

Galatasaray şampiyonluk maçı için bu akşam sahaya çıkıyor. Heyecanla beklenen Galatasaray Kayserispor mücadelesi için geri sayım başladı. Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler merakla beklenirken Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, nerede izlenir, hangi kanalda soruları da cevap bekliyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR İLK 11 Galatasaray ilk 11 : Muslera, Sanchez, Sallai, Yunus, Eren, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina Bellona Kayserispor ilk 11 : Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray - Kayserispor maçı bu akşam ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen büyük mücadeleye sadece dakikalar kaldı. 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek karşılaşma için nefesler tutuldu. İlgili Haber Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray Kayserispor maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 5 canlı yayınından naklen canlı yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan büyük mücadele tüm futbolseverler tarafından takip edilecek. İlgili Haber Arsenal Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan