İlk 11 belli oldu! Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir?
Galatasaray şampiyonluk maçı için bu akşam sahaya çıkıyor. Heyecanla beklenen Galatasaray Kayserispor mücadelesi için geri sayım başladı. Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler merakla beklenirken Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, nerede izlenir, hangi kanalda soruları da cevap bekliyor.
GALATASARAY KAYSERİSPOR İLK 11
Galatasaray ilk 11 : Muslera, Sanchez, Sallai, Yunus, Eren, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina
Bellona Kayserispor ilk 11 : Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kayserispor maçı bu akşam ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen büyük mücadeleye sadece dakikalar kaldı. 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek karşılaşma için nefesler tutuldu.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray Kayserispor maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 5 canlı yayınından naklen canlı yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan büyük mücadele tüm futbolseverler tarafından takip edilecek.