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Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray&#039;ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun son haftalarına girilirken Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor. Sezon boyunca zirvedeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip bitime 3 hafta kala şampiyonluk için çok kritik bir eşiğe geldi. Futbolseverlerin gözüGalatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı sorularına çevrilmiş durumda.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun son düzlüğüne girilirken Galatasaray, şampiyonluk yolunda artık sadece son maçları tamamlamaya hazırlanıyor. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılı ekip en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarmayı başardı.

Süper Lig puan durumu ile birlikte Galatasaray'ın şampiyon olması için kalan haftalarda alması gereken minimum puan hesaplanmaya başlandı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu - 1. Resim

Ligde 35 hafta sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 86 puana ulaşan Galatasaray, kalan 3 haftada sadece 1 puan daha toplarsa sayısal olarak Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Rakip Fenerbahçe'nin kalan maçlarda sonuçlarına bakılmaksızın Galatasaray kupayı garantilemiş olacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu - 2. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINA KAÇ PUAN KALDI?

Sarı-kırmızılı ekip 35. hafta itibarıyla hanesine yazdırdığı 86 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin puanı ise 78 oldu.

Galatasaray'ın şampiyon olması için ise tek ihtiyacı olan 1 puanı önümüzdeki herhangi bir maçta alabilmek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu - 3. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Henüz resmi olarak şampiyonluk ilan edilmemiş olsa da Galatasaray şampiyonluğun eşiğine kadar gelmiş durumda. 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçı Galatasaray için bu anlamda çok büyük önem taşıyor.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, Galatasaray'ın şampiyon olmasına kaç puan kaldı? Süper Lig puan durumu - 4. Resim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

  1. Galatasaray: 86
  2. Fenerbahçe: 78
  3. Beşiktaş: 58
  4. Samsunspor: 57
  5. Başakşehir: 51
  6. Eyüpspor: 50
  7. Göztepe: 47
  8. Trabzonspor: 46
  9. Kasımpaşa: 46
  10. Konyaspor: 46
  11. Kayserispor: 44
  12. Antalyaspor: 43
  13. Gaziantep FK: 42
  14. Rizespor: 40
  15. Alanyaspor: 38
  16. Sivasspor: 35
  17. Bodrumspor: 35
  18. Hatayspor: 23
  19. Adana Demirspor: -2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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