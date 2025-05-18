Fenerbahçe'den bomba Osimhen hamlesi! Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgeleyecek

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği başarıların adeta mimarı sayılan Nijeryalı golcü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sinan Engin, Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimalinin yüzde 60'lara çıktığını söylerken, Ertem Şener'den bambaşka bir açıklama geldi. Şener, Fenerbahçe'nin devreye gireceğini ve yapacağı hamle ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgeleyeceğini öne sürdü. İşte o bomba sözler...

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de. Sarı kırmızılıları adeta şampiyonluğa taşıyan ismin kulüpteki geleceği henüz netlik kazanmazken, ortaya birçok iddia atılıyor.

"KALMA İHTİMALİ YÜZDE 60'LARA ÇIKTI"

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü, sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine taktı. Ayrıca Osimhen'in Suudi Arabistan'dan da astronomik teklifler aldığı iddia edilirken, Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin ve Ertem Şener çok çarpıcı sözler sarf etti.

Sinan Engin, "Bana gelen son mesaja göre Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali yüzde 50-yüzde 60'lara çıktı. Çok önemli bir mesaj. Napoli tarafından aldığım mesaj" dedi. Ertem Şener'in sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE'DEN OSİMHEN HAMLESİ

Beyaz TV yorumcusu Ertem Şener de Victor Osimhen ile ilgili Fenerbahçe yönetimi tarafından kendisine söylenenleri aktardı.

"İki gündür bana Fenerbahçe yönetiminden gelen çok önemli mesajlar var" diyen Şener, Osimhen için "Fenerbahçe yönetiminden bazı isimlerin bana söyledikleri bazı şeyler var. 'Neden olmasın?' diyenler de var" ifadelerini kullandı.

"KUTLAMALAR ESNASINDA AÇIKLAYACAKLAR"

İki gün sonra Napoli’deki bir otelde Fenerbahçe yönetiminin Osimhen ve menajeriyle bir araya geleceğini duyduğunu belirten Ertem Şener, "Hatta 'Galatasaray, Başakşehir maçından sonra şampiyonluk kutlamalarını yapacak, Fenerbahçe de o şampiyonluk kutlamaları sırasında Osimhen'i açıklayacak' diyeneler bile var. Fenerbahçe'nin böyle hayalleri var" dedi.

"BENİM BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAM GİBİ BİR ŞEY"

Sarı lacivertlilerin bu hamlesini "Gündemi değiştirecek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgeleyecek" şeklinde yorumlayan Şener'in sözlerine cevap veren Sinan Engin ise şu sözleri sarf etti: