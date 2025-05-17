Osimhen'in yeni takımı belli oluyor! Önünde 3 farklı alternatif var

Geleceği konusunda henüz karar veremeyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in önünde üç seçenek var. Bu seçeneklerden birisi Galatasaray olurken, yıldız ismin kararı bekleniyor. İşte Osimhen'in gelecek sezonki olası üç adresi...

Galatasaray'a transferiyle gündeme bomba gibi düşen ve gösterdiği performansla takımını adeta zirveye taşıyan Victor Osimhen'in geleceği hala belirsiz. Napoli'den kiralanan golcü isim henüz kararını vermezken, önünde üç seçenek olduğu öne sürüldü.

MASADA GALATASARAY DA VAR

Türkiye Kupası finalinin ardından "Sezon sonunda büyük bir karar almam gerekiyor" diye konuşan 26 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonki adresi için önünde üç opsiyon var. Bunlardan ilki Galatasaray. Sarı kırmızılı yönetim hem Napoli ile hem de Osimhen'in menajeri ile anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için Osimhen'in kararının beklendiği öğrenildi.

İLK TERCİHİ JUVENTUS

Takvim'in haberine göre; diğer seçeneklerden biri ise Juventus. 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin İtalya için geçerli olmaması nedeniyle Juventus'un Napoli ile bonservis konusunda pürüz yaşadığı belirtiliyor. Ancak Osimhen'in ilk tercihinin ise Juventus'a gitmek olduğu ifade ediliyor.

45 MİLYON EUROLUK ÇILGIN TEKLİF

Osimhen'in şu an için gidebileceği son alternatif ise Suudi Arabistan. Bir Suudi ekibinin yıldız isme yıllık 45 milyon euro maaş teklif ettiği belirtiliyor. Yıldız golcünün en geç haziran ayının ilk haftasına kadar kararını vermesi bekleniyor.