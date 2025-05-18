Galatasaray Kayserispor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray Kayserispor maç kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele, sadece haftanın değil, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından bir. Sarı-kırmızılı ekip bu maçta alacağı 1 puanla sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray Kayserispor ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik, kimler cezalı, maç kadrosu açıklandı mı merak konusu.

GALATASARAY KAYSERİSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etmeye hazırlanırken iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri netleşti. Şampiyonluğa yalnızca 1 puan uzaklıkta olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, güçlü kadrosunu bozmadan sahaya sürecek.

Galatasaray'ın karşılaşmaya Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’iyle çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Kayserispor cephesinde ise kaleyi Bilal Bayazıt korurken savunma hattında Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Joseph Attamah ve Lionel Carole’un forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi ve Ramazan Civelek görev alacakken, ileri uçta Miguel Cardoso ile Duckens Nazon’un görev yapması bekleniyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇINDA EKSİK VAR MI?

Şampiyonluğun eşiğinde olan Galatasaray, sezonun en kritik maçlarından birine tam kadro çıkma avantajını elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılarda Kayserispor maçı öncesinde herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un takım içerisindeki rekabetten oldukça memnun olduğu ve oyuncularının fiziksel olarak da yüksek bir seviyede olduğu ifade ediliyor.

Kayserispor cephesinde ise eksikler konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak takımın son haftalardaki performansına rağmen sahaya güçlü bir kadro ile çıkacağı vurgulanıyor.

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GALATASARAY KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray (Muhtemel 11):

Fernando Muslera – Attila Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı – Lucas Torreira, Mario Lemina – Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz – Victor Osimhen

Kayserispor (Muhtemel 11):

Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole – Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Ramazan Civelek – Miguel Cardoso, Duckens Nazon

GALATASARAY KAYSERİSPOR HAKEM KADROSU

Galatasaray Kayserispor maçında düdük çalacak hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor mücadelesine deneyimli hakem Ali Şansalan’ı atadı.

Şansalan’ın yardımcılıklarını ise saha içi deneyimi yüksek yardımcı hakemler üstlenecek. VAR odasında görev yapacak isimler ise maç öncesinde TFF tarafından açıklanacak.