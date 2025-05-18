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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi Ali Şansalan oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi Ali Şansalan oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in heyecan dolu sezonunda kritik bir dönemece yaklaşılırken, Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü RAMS Park’ta gerçekleşecek maç sarı-kırmızılılar için tarihindeki 25. şampiyonluk unvanını garantileme fırsatı anlamına geliyor. Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, hakemi kim merak ediliyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de sezonun kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak. Bu akşamki maç sarı-kırmızılı ekip için sezonun en önemli müsabakalarından biri olacak.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele taraftarların heyecanla beklediği anlardan biri olacak. Galatasaray evinde konuk edeceği Kayserispor’u mağlup ederek veya berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi Ali Şansalan oldu - 1. Resim

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Kayserispor maçı Türkiye’nin önde gelen spor kanallarından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, evlerinden kritik karşılaşmayı takip ederek takımın şampiyonluk yolundaki performansını anbean gözlemleme fırsatı bulacaklar.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi Ali Şansalan oldu - 2. Resim

GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

GALATASARAY MUHTEMEL 11: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi Ali Şansalan oldu - 3. Resim

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Kayserispor arasında oynanacak olan maçta, hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maçta birinci yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç görev yapacak. İkinci yardımcı hakem Mehmet Kısal olacak. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail olarak belirlendi.

Galatasaray Kayserispor maçı gözlemciliğini Recep Sürhat Müniroğlu üstlenecek. Temsilci olarak ise Hakan Taşcı, Ramazan Eniş, Mert Tükel ve Hakan Başesgioğlu görev yapacaklar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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