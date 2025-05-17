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Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu: 3 eksik var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu: 3 eksik var
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ole Gunnar Solskjær yönetimindeki siyah-beyazlılar, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Anneannesi vefat eden Gedson Fernandes ve sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo ise kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu: 3 eksik var - 1. Resim

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi ve Keny Arroyo."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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