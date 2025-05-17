Üniversite okumak için İstanbul'a geldi, şimdi Beşiktaş yolunda

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Malili Gaoussou Kyassou Diarra, Beşiktaş'ın transfer listesinde. İstanbul'a üniversite okumak için gelen ancak kendisini bir anda yeşil sahalarda bulan genç yetenek, bu sezon çıktığı 37 maçta 16 gol atıp 2 asist üretti.

Sezon başında Beykoz Anadolu'dan bedelsiz olarak İstanbulspor'a giden 22 yaşındaki Malili Gaoussou Kyassou Diarra, 1. Lig'de adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor. Çıktığı 37 maçta 16 gol atan ve 2 de asist üreten genç ismin geleceği merak konusu oldu.

Transferde yıldız isimler kadar genç ve gelecek vadeden futbolculara da ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, Malili sol kanat oyuncusunun peşine düştü.

"ÇEŞİTLİ TALİPLERLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Africafoot'a konuşan futbolcunun temsilcisi Buruçhan Düzgün, "Yaz transfer dönemi hızla yaklaşıyor ve Gaoussou Diarra, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok büyük kulüp tarafından büyük ilgi görüyor. Şu anda çeşitli taliplerle görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'deki şampiyonanın tamamen bitmesinin ardından kulübümüze resmi tekliflerin ulaşacağına inanıyoruz. İstanbulspor şu anda ulusal lige yükselmek için play-off mücadelesi veriyor. İşler olumlu ilerliyor ve kulübümüzle karar almak için doğru anı bekliyoruz" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

İstanbulspor'la olan sözleşmesi 2029'a kadar devam etmesine rağmen, gösterdiği başarılı performans sonrası oyuncunun takımdan ayrılığı kaçınılmaz görülüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın, Transfermarkt'ta piyasa değeri şu an 1.2 milyon euro olarak tahmin edilen oyuncunun peşinde olan 'büyük rakipleri'nin önüne geçmek için ilk teklifi yaptığı iddia edildi.

Buruçhan Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini ve 1. Lig'de yılın takımında yer aldığını biliyoruz. Bu yaz kendisine birçok kulüp teklif götürdü ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Bize gelen tekliflere ve İstanbulspor'un kararlarına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz netleşmedi... Sadece bir teklifti, görüşmeleri sürdürüyoruz. Oyuncunun serbest kalma maddesini henüz değerlendirmeyen kulüple (İstanbulspor) tam anlaşmaya varılmasını bekliyoruz."

İSTANBUL'A ÜNİVERSİTE İÇİN GELMİŞ

Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan 22 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye üniversite eğitimi için geldiği ve yakaladığı fırsat sonrası profesyonel futbolcu olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili demeç veren ve Mali'de 4 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini belirten Diarra, "Buraya ilk geldiğimde futbola profesyonel olarak nasıl geçiş yapabileceğimi bilmiyordum. Sadece amatör kulüplerde ve kendimce idmanlara çıkmaya çalışıyordum. Tuzlaspor'da bir geçmişim oldu. Takımda bir yabancı kotası vardı devam edemedim ancak orada 4-5 aylık bir süre idman yapma fırsatı buldum. Sonrasında menajerim beni İstanbulspor ile denemelere çıkardı. Denemelerdeki üçüncü günümde Osman Zeki Korkmaz hocamız beni takımda oynamaya layık gördü ve başkanımız da bana bu fırsatı sundu" dedi.

Bu süreçte takım arkadaşlarının kendisine destek olduğunu anlatan Diarra, "Aslında futbolculuğa başlarken buralarda olmayı beklemiyordum. Kendime her zaman 'Evet artık buradasın, kendini geliştirmen ve çabalaman gerekiyor' dedim. Takım arkadaşlarımın ve teknik direktörüm bana güvendi, bana tavsiyeler vermeye çalıştı ve şuan burada bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.