Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta transfer listesine tanıdık bir isim eklendi: Kartal'ın gözü Cerny'de

Beşiktaş'ta transfer listesine tanıdık bir isim eklendi: Kartal'ın gözü Cerny'de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta transfer listesine tanıdık bir isim eklendi: Kartal&#039;ın gözü Cerny&#039;de
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rangers formasıyla F.Bahçe maçlarındaki performansıyla hatırlanan 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde temaslar başlayacak.

MURAD TAMER'İN ÖZEL HABERİ - Başkan Serdal Adalı ve yönetimi seçimde güven tazelemesinin ardından transferde gaza bastı. Yabancı oyuncuları sahada liderlik yapabilecek ve takımın kuruluş sürecinde önemli rol oynayacak isimlerden seçecek olan yönetimin hedefindeki isimlerden biri oldukça tanıdık: Vaclav Cerny.

Çek yıldız, özellikle Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş’a sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta transfer listesine tanıdık bir isim eklendi: Kartal'ın gözü Cerny'de - 1. Resim

ÇABUK VE BİTİRİCİ

Rangers’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da bulunan Cerny için önümüzdeki günlerde resmî girişimlerin başlaması bekleniyor.

Bu sezon Rangers formasıyla 50 maça çıkan Cerny, 18 gol ve 8 asistlik performansının yanı sıra saha içindeki lider rolüyle de takımına büyük katkı sağladı. Çek yıldız kısa mesafedeki çabukluğu ve bitiriciliği ile uzak mesafe şutlarıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: Kazandığımız Türkiye’de kalacakKasap kan kaybediyor! Netanyahu'nun sonu göründü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Felaket ve rezalet! Trabzonspor camiası hayal kırıklığı yaşıyor - SporTrabzonspor camiası hayal kırıklığı yaşıyor!Victor Osimhen, dünyada manşetlere çıktı! "İçgüdü, kuvvet ve karizma - SporVictor Osimhen, dünyada manşetlere çıktı! "İçgüdü, kuvvet ve karizmaIcardi, yıldız eldivene seslendi: 1 yıl daha kal Muslera! - SporIcardi, yıldız eldivene seslendi: 1 yıl daha kal Muslera!Aslan'ın 7. harikası! Çifte kupalı sezon olacak - SporAslan'ın 7. harikası! Çifte kupalı sezon olacakGalatasaray'da beş günde iki zafer birden: Beş yıldızlı çifte kutlama - SporGalatasaray'da beş günde iki zafer birdenAl-Ittihad Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldu! - SporAl-Ittihad Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...