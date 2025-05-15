Beşiktaş'tan Romulo transferi hakkında açıklama!

Beşiktaş, Göztepe'nin forveti Romulo ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü, Göztepe'nin forvet oyuncusu Romulo ile ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılana açıklama: