Beşiktaş'tan Romulo transferi hakkında açıklama!
Beşiktaş, Göztepe'nin forveti Romulo ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe'nin forvet oyuncusu Romulo ile ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılana açıklama:
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz."