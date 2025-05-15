Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmek üzere: Kartal'ın hedefi Bajo

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlı takım Dunajska Streda forması giyen genç oyuncu için harekete geçti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Slovakya 1. Ligi takımlarından Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo için resmî teklifini sundu. Siyah beyazlı ekip, 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu için Slovak kulübüne 2 milyon avroluk teklif yaptı. Dunajska Streda cephesinden gelen ilk sinyaller, bu teklifin kabul edilmeyeceği yönünde. Beşiktaş’ın teklifinin ardından görüşmeler sürüyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Bajo’nun da takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş’a sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Dunajska Streda formasıyla 34 maçta görev yapan ve Konferans Ligi elemelerinde de boy gösteren genç oyuncu fizik gücü, pas yeteneği ve oyun zekâsıyla dikkati çekiyor. Defansif orta saha olarak görev yapan Bajo’nun gelişim potansiyeli oldukça yüksek görülüyor. Gambiyalı oyuncunun piyasa değeri 1 milyon avro.