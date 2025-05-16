Eşyalarını topladı, gidiyor! Beşiktaş'ın yıldızından beklenmedik hamle

Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak için harekete geçen Beşiktaş'ta yıldız bir ismin ayrılık kararı aldığı, hatta tesislerdeki eşyalarını bile topladığı iddia edildi.

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak çabuk havlu atan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu bu kez başarıyla tamamlamak istiyor. Teknik direktörün belirlediği isimlere yönelen ve doğru hamlelerle kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda gelecek isimler kadar ayrılacak olanlar da gündemde.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta ayrılığı gündemdeki isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisi için ülkesine giden yıldız ismin için tesislerdeki eşyalarını topladığı iddia edildi.

SON 14 MAÇIN 13'ÜNDE FORMA GİYDİ

Beşiktaş'la bir sezon daha sözleşmesi olan Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'deki son 14 maçın 13'ünde sahaya ilk 11'de çıkmıştı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı toplam 20 maçta 1132 dakika sahada kaldı ve 1 gollük katkı verdi.