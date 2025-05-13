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Tartışmasız golcü yolda! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarları heyecanlandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tartışmasız golcü yolda! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarları heyecanlandırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, ismi tartışılmayacak bir santrfor alacaklarını belirterek, “Beşiktaşlıların içi rahat olsun” dedi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta pazar günü gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji katacak

Transfer politikasından şampiyonluk hedeflerine kadar birçok konuda net mesajlar veren Adalı, taraftarlara seslendi. Adalı, Beşiktaş’a seviye atlatacak bir forvet transferi planladıklarını ifade ederek, “Çok iyi bir forvet alacağım. Beşiktaş’a enerji katacak, kimsenin tartışmayacağı bir isim olacak. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız” diye konuştu. 

İstikrar dönemi

Teknik ekibe güvendiğini vurgulayan Adalı, “Beşiktaş’ın kurduğu teknik ekip ve scout ekibi hiçbir camiada yok, bunun da bir karşılığı olacak. Ben transfer için gittiğimde alıp gelirim” dedi. Yeniden zirvede olan Beşiktaş’ı el birliğiyle inşa edeceklerini belirten başkan Adalı, “Camiamızdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir. Türkiye’nin en büyük kulübü olan Beşiktaş’ımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Beşiktaş, artık net bir istikrar dönemine girmiştir” ifadelerini kullandı. 

YENİDEN Weghorst

Beşiktaş’ın golcü transferi için ilgilendiği isimlerin arasında bir dönem siyah beyazlı formayı terleten Wout Weghorst da yer alıyor. Ajax’ta hamle oyuncusu olarak kullanılan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Senelik 2,5 milyon avro kazanan başarılı oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SUUDİLER ALIYOR
Muleka dönmeyecek

∂ Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood’da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka geri dönmeyecek. Suudi ekibinin, Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi. Beşiktaş bu transfer sayesinde 1,5 milyon avro gelir elde edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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