"Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaştı" | Spor yazarları Beşiktaş için ne dedi?

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında -2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçtan 4-1 galip ayrılırken, spor yazarları maçı değerlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlıların golleri Rafa, Rashica, İmmobile ve Mario'dan gelirken, bu sonuçla puanını da 58'e yükseltti. Spor yazarları, Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.

SAKATLIKLARIN ŞAMPİYONU

Murad Tamer - Türkiye Gazetesi

"Yanlış hoca ve oyuncu tercihleri kadar sakatlıklar da Beşiktaş’ın son yıllarda sezona kasım ayında havlu atmasının en önemli sebepleri arasında. Bu maçta da kronikleşen sakatlıklar dikkati çekti. Gelecek sezon aynı durumların yaşanmaması için her oyuncuya özel kondisyon yükleme planı belirlenmeli. Transfer süreçlerinde de sağlık geçmişi ve biyomekanik taramalar da son derece titizlikle yapılmalı. Maça geçersek, Beşiktaş bir anda iki farkı yakalayınca devamı gelecek gibi gözüktü ama çok gol kaçtı.

Yetmezmiş gibi küme düşmüş Adana Demir bir de gol buldu. Maestro 58’de skora dengeyi bile getirecekti neredeyse... Beşiktaş’ın hücumları çok dağınıktı. Bu yüzden fark beklendiği kadar olmadı. Ayrıca 10 numara verilen Arroyo’nun bahsedilen yeteneklerini gösterebilmesi için bundan daha müsait bir maç kaldı mı? Sürekli maçın sonlarında oyuna alınınca acele ediyor, acele edince de hata yapıyor Arroyo... Hele hele daha geçen sezon 50 milyon avrolara satılacağı konuşulan Semih Kılıçsoy’un bu maçta bile sadece dört dakika şans bulması içimi acıttı."

AVRUPA LİGİ'NE YELKEN AÇTI

Fatih Doğan-Sabah

"Beşiktaş rahat bir galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattında etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, rakip savunmayı hataya zorladı ve gollerle baskının ödülünü aldı. Beşiktaş'ın 3. sıraya çıkması, önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Solskjaer'in öğrencileri, bu galibiyetle Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaştı."

SKOR TAMAM OYUN VASAT

Onur Özkan - Takvim

"İlk devrede rahatlıkla çözebilecekleri bir maçta zaman zaman zorlandılar. Final paslarındaki beceriksizlik kendini belli ederken erken yaşanan sakatlıklar oyunun gidişatını bozdu. Buna rağmen Rashica, Rafa Silva gibi isimler ön plana çıkarak sazı eline aldı. Fernandes dün beklenen performansın altındaydı.

Ligde ipe un sermiş bir takım önünde bile bocalayan Beşiktaş'ta Immobile görevini yapanlar arasındaydı. 1 gol, 1 asistlik performansla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Beşiktaş arka arkaya 3. kez kazanarak 3.sıraya çıkmayı başardı. Ancak önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında bu takım daha iyi oynamak zorunda. Bunun için şimdiden tüm tedbirler alınmalı."

FİKSTÜR ŞANSI BEŞİKTAŞ'TAN YANA

Ali Gültiken-Sabah

"Rafa Silva, yine bu işin dümenindeki oyuncuydu. Büyük saygıyı hak ediyor. Sezon başından beri her maçta Beşiktaş'ın oyun lideri oldu. Hem oyuna renk kattı hem de skora katkı yaptı. Adana Demirspor karşısında da yine Rafa'yı keyifle izledik. İmmobile ve Rashica'nın oyun coşkuları da maçın kazanılmasında başrol etkisi yaptı. İmmobile hem gol attı hem gollere katkı yaptı. Rashica'nın dinamizmi de özellikle ofans bölgesinde oluşturduğu canlılıkla birçok pozisyonun mimarı oldu."