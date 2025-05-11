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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov

Beşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak kongrede mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Siyah beyazlılar ardından ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’la karşılaşacak. Teknik Dirrektör Ole Gunnar Solskjaer derbide santrforsuz sistemle sahaya takımını çıkarmıştı. Norveçli teknik adam bu akşam İmmobile’yi kullanacak.

Beşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov - 1. Resim

ALTI OYUNCU YOK

Norveçli teknik adamın, oyuncularından bol gollü galibiyet istediği öğrenildi. Siyah beyazlılarda sakat ve cezalı altı oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak. Kaleci Mert Günok ise sarı kart cezalısı. Tecrübeli file bekçisinin yerine  yerine Ersin Destanoğlu görev yapacak.

Beşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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