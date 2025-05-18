Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar
Futbol heyecanı 18 Mayıs Pazar günü tüm hızıyla devam ediyor. Sporseverler, destekledikleri takımların mücadelesini kaçırmamak için bugünkü karşılaşmaları yakından takip ediyor. Türkiye'den Avrupa’ya uzanan geniş bir futbol yelpazesinde, bugün sahaya çıkacak takımların listesi ve maç saatleri merak konusu oldu. Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı soruları cevap bekliyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
18 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi sürerken, Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi liglerde de sezonun son haftalarına yaklaşılırken heyecan giderek artıyor.
GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
18 Mayıs Pazar günü Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin kritik haftasında evinde Bellona Kayserispor’u konuk edecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, şampiyonluk yolundaki puan hesapları açısından son derece önemli.
Galatasaray’ın kendi sahasında alacağı sonuç sezonun gidişatını doğrudan etkileyebilecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bugün Süper Lig'de aynı saatte başlayan sekiz karşılaşma futbolseverleri ekran başına çekecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dört büyük takımın da sahaya çıkacağı bu yoğun programda, ligde kalma mücadelesi veren takımların da önemli sınavları olacak.
Ayrıca Avrupa'nın dev liglerinden Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Kritik mücadelelerde sahne alacak takımlar, sezonun son virajına girilirken galibiyet için sahada olacak.
18 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR
- Süper Lig
19:00 - Kasımpaşa – RAMS Başakşehir
19:00 - Corendon Alanyaspor – Beşiktaş
19:00 - Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK
19:00 - Sipay Bodrum FK – Trabzonspor
19:00 - Galatasaray – Bellona Kayserispor
19:00 - Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor
19:00 - Çaykur Rizespor – Göztepe
19:00 - Fenerbahçe – İkas Eyüpspor
- Premier Lig
14:00 - Everton – Southampton
16:15 - West Ham United – Nottingham Forest
17:00 - Leicester City – Ipswich Town
17:00 - Brentford – Fulham
18:30 - Arsenal – Newcastle United
- La Liga
20:00 - Valladolid – Deportivo Alaves
20:00 - Valencia – Athletic Bilbao
20:00 - Real Sociedad – Girona
20:00 - Celta Vigo – Rayo Vallecano
20:00 - Sevilla – Real Madrid
20:00 - Osasuna – Espanyol
20:00 - Barcelona – Villarreal
20:00 - Atletico Madrid – Real Betis
20:00 - Mallorca – Getafe
20:00 - Las Palmas – Getafe
- Serie A
21:45 - Inter – Lazio
21:45 - Parma – Napoli
21:45 - Lecce – Torino
21:45 - Roma – Milan
21:45 - Cagliari – Venezia
21:45 - Fiorentina – Bologna
21:45 - Monza – Empoli
21:45 - Juventus – Udinese
21:45 - Hellas Verona – Como