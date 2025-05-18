Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar

Futbol heyecanı 18 Mayıs Pazar günü tüm hızıyla devam ediyor. Sporseverler, destekledikleri takımların mücadelesini kaçırmamak için bugünkü karşılaşmaları yakından takip ediyor. Türkiye'den Avrupa’ya uzanan geniş bir futbol yelpazesinde, bugün sahaya çıkacak takımların listesi ve maç saatleri merak konusu oldu. Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı soruları cevap bekliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

18 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi sürerken, Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi liglerde de sezonun son haftalarına yaklaşılırken heyecan giderek artıyor.

GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

18 Mayıs Pazar günü Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin kritik haftasında evinde Bellona Kayserispor’u konuk edecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, şampiyonluk yolundaki puan hesapları açısından son derece önemli.

Galatasaray’ın kendi sahasında alacağı sonuç sezonun gidişatını doğrudan etkileyebilecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün Süper Lig'de aynı saatte başlayan sekiz karşılaşma futbolseverleri ekran başına çekecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dört büyük takımın da sahaya çıkacağı bu yoğun programda, ligde kalma mücadelesi veren takımların da önemli sınavları olacak.

Ayrıca Avrupa'nın dev liglerinden Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Kritik mücadelelerde sahne alacak takımlar, sezonun son virajına girilirken galibiyet için sahada olacak.

18 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR

Süper Lig

19:00 - Kasımpaşa – RAMS Başakşehir

19:00 - Corendon Alanyaspor – Beşiktaş

19:00 - Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK

19:00 - Sipay Bodrum FK – Trabzonspor

19:00 - Galatasaray – Bellona Kayserispor

19:00 - Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor

19:00 - Çaykur Rizespor – Göztepe

19:00 - Fenerbahçe – İkas Eyüpspor

Premier Lig

14:00 - Everton – Southampton

16:15 - West Ham United – Nottingham Forest

17:00 - Leicester City – Ipswich Town

17:00 - Brentford – Fulham

18:30 - Arsenal – Newcastle United

La Liga

20:00 - Valladolid – Deportivo Alaves

20:00 - Valencia – Athletic Bilbao

20:00 - Real Sociedad – Girona

20:00 - Celta Vigo – Rayo Vallecano

20:00 - Sevilla – Real Madrid

20:00 - Osasuna – Espanyol

20:00 - Barcelona – Villarreal

20:00 - Atletico Madrid – Real Betis

20:00 - Mallorca – Getafe

20:00 - Las Palmas – Getafe

Serie A

21:45 - Inter – Lazio

21:45 - Parma – Napoli

21:45 - Lecce – Torino

21:45 - Roma – Milan

21:45 - Cagliari – Venezia

21:45 - Fiorentina – Bologna

21:45 - Monza – Empoli

21:45 - Juventus – Udinese

21:45 - Hellas Verona – Como