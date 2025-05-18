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Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray&#039;ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol heyecanı 18 Mayıs Pazar günü tüm hızıyla devam ediyor. Sporseverler, destekledikleri takımların mücadelesini kaçırmamak için bugünkü karşılaşmaları yakından takip ediyor. Türkiye'den Avrupa’ya uzanan geniş bir futbol yelpazesinde, bugün sahaya çıkacak takımların listesi ve maç saatleri merak konusu oldu. Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı soruları cevap bekliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

18 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi sürerken, Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi liglerde de sezonun son haftalarına yaklaşılırken heyecan giderek artıyor.

Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar - 1. Resim

GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

18 Mayıs Pazar günü Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin kritik haftasında evinde Bellona Kayserispor’u konuk edecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, şampiyonluk yolundaki puan hesapları açısından son derece önemli.

Galatasaray’ın kendi sahasında alacağı sonuç sezonun gidişatını doğrudan etkileyebilecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar - 2. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün Süper Lig'de aynı saatte başlayan sekiz karşılaşma futbolseverleri ekran başına çekecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dört büyük takımın da sahaya çıkacağı bu yoğun programda, ligde kalma mücadelesi veren takımların da önemli sınavları olacak.

Ayrıca Avrupa'nın dev liglerinden Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Kritik mücadelelerde sahne alacak takımlar, sezonun son virajına girilirken galibiyet için sahada olacak.

Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar - 3. Resim

18 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR

  • Süper Lig
    19:00 - Kasımpaşa – RAMS Başakşehir
    19:00 - Corendon Alanyaspor – Beşiktaş
    19:00 - Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK
    19:00 - Sipay Bodrum FK – Trabzonspor
    19:00 - Galatasaray – Bellona Kayserispor
    19:00 - Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor
    19:00 - Çaykur Rizespor – Göztepe
    19:00 - Fenerbahçe – İkas Eyüpspor

 

  • Premier Lig
    14:00 - Everton – Southampton
    16:15 - West Ham United – Nottingham Forest
    17:00 - Leicester City – Ipswich Town
    17:00 - Brentford – Fulham
    18:30 - Arsenal – Newcastle United

 

  • La Liga
    20:00 - Valladolid – Deportivo Alaves
    20:00 - Valencia – Athletic Bilbao
    20:00 - Real Sociedad – Girona
    20:00 - Celta Vigo – Rayo Vallecano
    20:00 - Sevilla – Real Madrid
    20:00 - Osasuna – Espanyol
    20:00 - Barcelona – Villarreal
    20:00 - Atletico Madrid – Real Betis
    20:00 - Mallorca – Getafe
    20:00 - Las Palmas – Getafe

 

  • Serie A
    21:45 - Inter – Lazio
    21:45 - Parma – Napoli
    21:45 - Lecce – Torino
    21:45 - Roma – Milan
    21:45 - Cagliari – Venezia
    21:45 - Fiorentina – Bologna
    21:45 - Monza – Empoli
    21:45 - Juventus – Udinese
    21:45 - Hellas Verona – Como

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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