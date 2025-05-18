Arsenal Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 16:53 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 16:53 - Güncelleme:

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına yaklaşılırken futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligin 37. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Hem zirve yarışını hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik maç öncesi gözler takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağına ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi.

Arsenal şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek adına taraftarı önünde üç puan arayacak. Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi, iç sahada gösterdiği etkileyici performansı sürdürmek istiyor. Öte yandan Newcastle United ise sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Teknik direktör Eddie Howe’un öğrencileri, zorlu deplasmandan puan ile dönmenin peşinde. ARSENAL NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İngiltere Premier Lig’de sezonun kritik haftalarından biri yaşanırken, 37. haftada Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını sürdüren Arsenal, sahasında alacağı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Newcastle United ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek adına bu zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan karşılaşma 18 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak. Emirates Stadyumu’nda gerçekleşecek dev randevunun başlama saati ise Türkiye saatiyle 18.30 olarak açıklandı. İlgili Haber Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta ARSENAL NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? Premier Lig tutkunlarını ekran başına kilitleyecek Arsenal-Newcastle United karşılaşması beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. beIN CONNECT karşılaşmayı hem bilgisayar hem de mobil cihazlardan izleme imkanı sunacak. Yayın akışında herhangi bir aksaklık yaşamamak için abonelik işlemlerinin önceden tamamlanması öneriliyor. İlgili Haber Galatasaray Kayserispor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray Kayserispor maç kadrosu ARSENAL NEWCASTLE UNITED MUHTEMEL 11'LER Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, Trossard Newcastle United: Pope, Krafth, Schar, Burn, Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon, Isak İlgili Haber West Ham United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig puan durum

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan