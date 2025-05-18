West Ham United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, ne zaman? Premier Lig puan durum

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına girilirken futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. 37. hafta kapsamında West Ham United ile Nottingham Forest, Londra’da karşı karşıya gelecek. Küme hattını ilgilendiren kritik karşılaşmada iki ekip de üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. West Ham United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak merak ediliyor.

WEST HAM UNITED – NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’de 37. haftanın heyecanı West Ham United ile Nottingham Forest arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Londra’da oynanacak olan kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri haline geldi.

Karşılaşmayı Türkiye'de canlı izlemek isteyen izleyiciler için yayıncı kanal bilgisi netleşti. Zorlu mücadele, 18 Mayıs Pazar günü saat 16.15'te beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Premier Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform, sezon boyunca olduğu gibi bu önemli maçı da futbol tutkunlarıyla buluşturacak.

WEST HAM UNITED – NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in son düzlüğünde oldukça kritik karşılaşmalar oynanıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren West Ham United - Nottingham Forest maçı da bu mücadelelerden biri olacak.

Ligde kalma yolunda puan ya da puanlara ihtiyaç duyan iki takım, sezonun zorlu virajında karşı karşıya gelecek. West Ham’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16.15'te başlayacak.

İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı önemli randevu, taraftarların yanı sıra puan tablosunu yakından takip eden futbolseverlerin de gündeminde.

WEST HAM UNITED – NOTTINGHAM FOREST MUHTEMEL 11

West Ham United: Fabianski, Todlibo, Kilman, Cresswell, Coufal, Ward-Prowse, Rodriguez, Wan-Bissaka, Soucek, Kudus, Bowen

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Elanga, Gibbs-White, Dominguez, Wood

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