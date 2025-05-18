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Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken 37. haftada futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Everton, kritik mücadelede kendi sahasında Southampton’ı ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve sezonun son düzlüğüne avantajlı girmek isteyen iki takım da bu maça galibiyet hedefiyle çıkacak. Everton - Southampton hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Everton ile Southampton arasında oynanacak kritik karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları beIN Sports aboneliği ile karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta - 1. Resim

EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Everton ile Championship’ten geri dönmek isteyen Southampton, 18 Mayıs 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 14.00’te başlayacak.

Goodison Park Stadyumu’nda oynanacak olan heyecanlı mücadele, hafta sonu futbol keyfini Premier Lig heyecanıyla yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta - 2. Resim

EVERTON - SOUTHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, Coleman, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Alcaraz, Ndiaye, Beto

Southampton: Ramsdale, Harswood-Bellis, Bednarek, Stephens, Bree, Ugochukwu, Downes, Wellington, Dibling, Fernandes, Sulemana

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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