Everton - Southampton hangi kanalda, nerede izlenir? İngiltere Premier Lig 37. hafta

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 13:39 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 13:42 - Güncelleme:

İngiltere Premier Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken 37. haftada futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Everton, kritik mücadelede kendi sahasında Southampton’ı ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve sezonun son düzlüğüne avantajlı girmek isteyen iki takım da bu maça galibiyet hedefiyle çıkacak. Everton - Southampton hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Everton ile Southampton arasında oynanacak kritik karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları beIN Sports aboneliği ile karşılaşmayı canlı takip edebilecek. İlgili Haber Bugün maç var mı, kimin maçı var, Galatasaray'ın maçı var mı? 18 Mayıs bugünkü maçlar EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Everton ile Championship’ten geri dönmek isteyen Southampton, 18 Mayıs 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 14.00’te başlayacak. Goodison Park Stadyumu’nda oynanacak olan heyecanlı mücadele, hafta sonu futbol keyfini Premier Lig heyecanıyla yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. İlgili Haber Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Kayserispor maçı hakemi Ali Şansalan oldu EVERTON - SOUTHAMPTON MUHTEMEL 11'LER Everton: Pickford, Coleman, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Alcaraz, Ndiaye, Beto Southampton: Ramsdale, Harswood-Bellis, Bednarek, Stephens, Bree, Ugochukwu, Downes, Wellington, Dibling, Fernandes, Sulemana İlgili Haber Galatasaray Kayserispor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray Kayserispor maç kadrosu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan