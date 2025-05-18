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Galatasaray 5 yıldız mı oldu? Galatasaray şampiyonluk ilanı ile 5 yıldız alan ilk takım oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray 5 yıldız mı oldu? Galatasaray şampiyonluk ilanı ile 5 yıldız alan ilk takım oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray 5 yıldız mı oldu, şampiyon mu merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, şampiyonluk heyecanını Rams Park’ta binlerce taraftarının önünde yaşandı. Sarı-Kırmızılılar Kayserispor maçını 3-0 bitirerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak tarihe geçti.

GALATASARAY 5 YILDIZ MI OLDU?

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Galatasaray, Süper Lig'de bir dönemin sonuna yaklaşırken tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-Kırmızılılar Kayserispor ile oynadığı sezonun son maçını 3-0 nde bitirerek 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray 5 yıldız ne zaman olacak? Galatasaray şampiyonluk ilanı ile 5 yıldız alan ilk takım olacak - 1. Resim

Puan alınması ile Galatasaray’ın formasına 5. yıldızı eklemesi kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yıldız sistemine göre her 5 şampiyonluk, forma üzerinde bir yıldız ile temsil ediliyor.

Halihazırda 4 yıldızı bulunan Galatasaray, bu akşamki karşılaşmada galip gelerek 2025 yılı itibarıyla 5 yıldızlı ilk Türk takımı unvanını kazandı.

Galatasaray 5 yıldız ne zaman olacak? Galatasaray şampiyonluk ilanı ile 5 yıldız alan ilk takım olacak - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması Rams Park’ta dev bir organizasyon ile düzenlenecek. Maçın hemen ardından stadyumda kurulacak özel sahnede, kulübün geçmişten bugüne kazandığı yıldızlı şampiyonlukları anımsatan bir görsel şölen gerçekleştirilecek.

1972, 1994, 2002 ve 2015 yıllarında kazanılan yıldızlara, bu sezon eklenecek olan 2025 yılına ait beşinci yıldız da özel efektlerle vurgulanacak.

Kutlamaların bir parçası olarak stadyumda UEFA Şampiyonlar Ligi marşı çalınacak ve oyuncular 5 yıldızlı özel formalarla sahneye çıkarak taraftarları selamlayacak. Kutlama töreninin yaklaşık 1.5 saat sürmesi ve Galatasaray tarihine unutulmaz bir gece olarak geçmesi bekleniyor.

Galatasaray 5 yıldız ne zaman olacak? Galatasaray şampiyonluk ilanı ile 5 yıldız alan ilk takım olacak - 3. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, şampiyonluk yolunda kader maçına çıkarak galibiyet elde etti. Rams Park’ta oynananan Kayserispor karşılaşmasında 3-0'lık üstünlük elde eden Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğu garantiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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