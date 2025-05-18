Inter - Lazio maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor

İtalya Serie A’da heyecan dorukta! Sezonun bitimine sayılı haftalar kala, şampiyonluk yarışının nabzı Milano’da atacak. Inter, kritik Lazio karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Inter - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi oynayacak merakla takip ediliyor.

INTER - LAZIO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında Inter ile Lazio kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Inter’in sahasında oynanacak zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Inter - Lazio maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak sadece S Sport üyeliği bulunan izleyiciler için ekranlara gelecek. Aynı zamanda dijital yayın platformları üzerinden de maçın takibi yapılabilecek.

INTER - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’da sezonun sonuna yaklaşılırken Inter - Lazio maçı haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. İki güçlü ekibin mücadelesi 18 Mayıs Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

Inter - Lazio maçı saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı. Maç, Inter’in efsanevi stadyumu Giuseppe Meazza’da oynanacak. Şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirebilecek olan bu akşamki karşılaşma, aynı gün oynanacak diğer maçlarla birlikte oldukça kritik bir dönemece sahne olacak.

INTER - LAZIO HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Simone Inzaghi’nin sezonun bu önemli mücadelesinde Hakan’a ilk 11’de forma vereceği öngörülüyor.

INTER - LAZIO MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Inter: Yann Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco, Thuram, Taremi

Lazio: Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić, Guendouzi, Rovella, Pedro, Dele-Bashiru, Dia, Castellanos