Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın ne zaman? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 19:18 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 19:18 - Güncelleme:

Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. La Liga'nın bitimine sayılı haftalar kala futbolseverleri heyecanlandıran mücadelelerden biri bu akşam İspanya'da sahne alacak. 37. hafta randevusunda şampiyonluğu daha önce garantileyen Real Madrid, sezonu daha iyi bir noktada bitirmek isteyen Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SEVILLA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? İspanya La Liga'nın 37. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Sevilla - Real Madrid karşılaşması bu akşam ekranlara geliyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken hem Real Madrid'in sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı hem de karşılaşmanın yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sevilla - Real Madrid maçı Türkiye'de yalnızca S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç, S Sport Plus’ın dijital platformunda futbolseverlerle buluşacak. SEVILLA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? La Liga’nın 37. haftasında oynanacak olan Sevilla - Real Madrid maçı 18 Mayıs Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Sevilla - Real Madrid maçı Türkiye saatiyle 20.00’da başlayacak. İlgili Haber Arsenal Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenir? Muhtemel 11 belli oldu ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ? Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz hafta Mallorca karşısında gösterdiği etkileyici performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı. Maç boyunca sahada kalan Arda, 90 dakikalık performansı ve katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 9 puanlık performans derecesiyle haftanın yıldızları arasında gösterilen Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. İlgili Haber İlk 11 belli oldu! Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? SEVILLA - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER Sevilla’nin muhtemel ilk 11:

Nyland; Juanlu, Bade, Gudelj, Carmona; Agoume, Sow; Suso, Lokonga, Lukebakio; A. Garcia Real Madrid muhtemel ilk 11:

Courtois; Valverde, Tchouameni, Ramon, Fran Garcia; Arda Güler, Ceballos, Modric, Bellingham; Mbappé, Endrick İlgili Haber İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan