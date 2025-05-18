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İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu merakla bekleniyor. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmanın tüm detayları netlik kazanırken kritik karşılaşmaya geri sayım başlatıldı. Tüm futbolseverler ekran başında Alanyaspor - Beşiktaş maçı için beklemede.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile

İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele bu hafta GAIN Park’ta oynanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir 90 dakika olması bekleniyor.

İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyenler beIN Connect platformu üzerinden de mobil veya bilgisayar cihazlarından yayını izleyebilecek.

İlk 11 açıklandı! Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?

Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Gedson Fernandes ise ailevi nedenlerden ötürü Alanya kafilesine dahil edilmedi.

Ayrıca uzun süredir sahalardan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov da bu maçta görev yapamayacak. Öte yandan, hafta boyunca takımla çalışan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo’nun durumu ise teknik heyetin kararına bağlı olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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