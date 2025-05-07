İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! "Antarktika soğukkanlılığıyla golü buldu"

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve uzatmalara giden mücadeleyi kazanan taraf ise ev sahibi Inter oldu. Takımının ikincini golünü kaydeden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu penaltı vuruşuyla İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, evinde Barcelona'yı ağırladı. 3-3'ün rövanşında karşılaşan iki ekibin mücadelesi nefesleri keserken, normal süresi 3-3 tamamlanan maçın uzatma devreleri sonunda rakibini 4-3 yenerek adını finale yazdıran taraf Inter oldu.

Inter'in maçtaki ikinci golünü (penaltıdan) kaydeden isim ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu. İtalyan basınında Çalhanoğlu'nun karşılaşma genelindeki performansı eleştirilse de penaltı vuruşundaki soğukkanlılığı takdir edildi.

"HATASIZLIĞIN TANIMI"

İşte Akşam'ın derlemesine göre; İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili yapılan yorumlar:

TUTTOMERCATOWEB: Kariyerinde attığı 49. penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı penaltıdan altısı: Hatasızlığın tanımı.

SPORT MEDİASET: İlk yarıda De Jong'a müdahale ve baskı konusunda çok çalışıldı, kendi yönünü kurması için daha az zaman ve fırsat vardı. Ceza sahasının ortasından sol ayağıyla gol atmaya yaklaşan ve ardından penaltıdan farkı ikiye çıkaran oyuncu, skor 2-2 iken üç çeyrekte topu kaybetti ve Yamal'a penaltı verilmesine sebep oldu.

"ANTARKTİKA SOĞUKKANLILIĞI"

FC INTER NEWS: İlk maçta olduğu gibi bu maçta da Barcelona'nın yoğun baskısı altında kaldı, nefes alma alanı ve görüş alanı kısıtlandı. Bu nedenle topu kaptırmamak için hemen geriye doğru veya yatay oynamayı tercih etti. Penaltı noktasından Antarktika soğukkanlılığıyla golü buldu.

CORRİERE DELLA SERA: Pas çizgilerini bulmakta hep zorlanıyor ve sonra savunmayı düşünüyor. Mükemmel penaltı için kılavuzu eline aldı ve en iyi sayfalardan birini çevirdi.

EUROSPORT İTALYA: Penaltı atarken soğukkanlıydı: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde normalden daha değerli bir şey. Ancak oyundan çıkana kadar çok fazla hata da yaptı.