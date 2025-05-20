Manchester City - Bournemouth ilk 11 belli oldu mu? İlkay Gündoğan maç kadrosunda bekleniyor!

İngiltere Premier Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken, nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak: Manchester City, sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Ligin 37. haftasında oynanacak karşılaşma, hem puan tablosundaki kritik hesaplamalar hem de bireysel performanslar açısından oldukça kritik. Manchester City - Bournemouth ilk 11 belli oldu mu, hangi kanalda, nerede izlenir merak ediliyor.

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ile Bournemouth arasındaki kritik mücadelenin ilk 11'leri netleşmeye başladı.

Şampiyonluk hedefini sürdüren Manchester City sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde güçlü bir kadro ile sahaya çıkıyor.

Manchester City muhtemel 11: Ederson, M. Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, N. O’Reilly, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, J. McAtee, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland

Bournemouth muhtemel 11: Kepa Arrizabalaga, Adam Smith, Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen, Milos Kerkez, Lewis Cook, Tyler Adams, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Antoine Semenyo, Evanilson

İLKAY GÜNDOĞAN OYNAYACAK MI?

Manchester City’nin deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sezon genelinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Türk asıllı futbolcu, hem hücum organizasyonlarındaki liderliği hem de oyun temposunu belirleyen rolüyle takımının en kritik isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Teknik direktör Pep Guardiola’nın, İlkay’a ilk 11’de görev verip vermeyeceği maç saatinde kesinleşecek olsa da son antrenmanlarda gösterdiği performans ve fiziksel durumu göz önüne alındığında sahaya ilk 11’de çıkmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte her maç ayrı bir önem taşırken, Manchester City ile Bournemouth arasında oynanacak zorlu karşılaşma da futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Bournemouth maçı 20 Mayıs Salı günü Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyicilerin, Bein Sports platformuna abone olmaları gerekiyor.