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Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray&#039;ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı erken sona erdi ancak lig perdesi henüz kapanmadı. Galatasaray, sezon bitimine iki hafta kala ipi göğüsleyerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, gözler şimdi kalan maçlara çevrildi. Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman, Süper Lig maçları devam edecek mi, Galatasaray'ın kalan maçları neler merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda Galatasaray, bitime iki hafta kala zirveyi garantileyerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ancak şampiyonluğun ilan edilmesi, sezonun sona erdiği anlamına gelmiyor.

Lig takvimi gereği her takımın 38 maçı tamamlaması zorunlu, bu nedenle kalan müsabakalar oynanacak. Galatasaray'ın son maçı olan şampiyonluk maçı ise 1 Haziran'da Başakşehir ile olacak.

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi - 1. Resim

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray,Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemiş olsa da sezon henüz tamamlanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstür kapsamında sarı-kırmızılıların ligde iki maçı daha bulunuyor.

Kalan karşılaşmalar, hem sezonun resmen tamamlanması hem de diğer takımların sıralamalarına etki etmesi açısından önem arz ediyor.

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi - 2. Resim

Galatasaray'ın kalan maçları:

37.⁠ ⁠Hafta: Göztepe - Galatasaray
Tarih: 24 Mayıs Cumartesi
Saat: 19:00
Yer: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

38.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Başakşehir
Tarih: 1 Haziran Pazar
Saat: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak
Yer: RAMS Park Stadyumu

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi - 3. Resim

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

Süper Lig’de Galatasaray’ın yanı sıra diğer takımlar da sezonun tamamlanması için sahaya çıkmaya devam edecek. Ligin 37. ve 38. haftasında birçok kritik mücadele oynanacak.

Küme düşme hattındaki mücadele ve Avrupa kupalarına katılım için verilen savaş, sezonun son dakikasına kadar sürecek.

37.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI

  • 24 Mayıs Cumartesi
  • 16:00 | Eyüpspor - Antalyaspor
  • 19:00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa
  • 19:00 | Göztepe - Galatasaray
  • 25 Mayıs Pazar
  • 19:00 | Beşiktaş - Rizespor
  • 19:00 | Trabzonspor - Samsunspor
  • 19:00 | Konyaspor - Alanyaspor
  • 19:00 | Kayserispor - Bodrumspor
  • 19:00 | Başakşehir - Adana Demirspor
  • 26 Mayıs Pazartesi
  • 20:00 | Hatayspor - Fenerbahçe

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi - 4. Resim

38.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI

  • 1 Haziran Pazar
  • Galatasaray - Başakşehir
  • Samsunspor - Kayserispor
  • Alanyaspor - Sivasspor
  • Fenerbahçe - Konyaspor
  • Adana Demirspor - Gaziantep FK
  • Rizespor - Hatayspor
  • Kasımpaşa - Göztepe
  • Bodrumspor - Beşiktaş
  • Antalyaspor - Trabzonspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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