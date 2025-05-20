Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi
Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı erken sona erdi ancak lig perdesi henüz kapanmadı. Galatasaray, sezon bitimine iki hafta kala ipi göğüsleyerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, gözler şimdi kalan maçlara çevrildi. Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman, Süper Lig maçları devam edecek mi, Galatasaray'ın kalan maçları neler merak ediliyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda Galatasaray, bitime iki hafta kala zirveyi garantileyerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ancak şampiyonluğun ilan edilmesi, sezonun sona erdiği anlamına gelmiyor.
Lig takvimi gereği her takımın 38 maçı tamamlaması zorunlu, bu nedenle kalan müsabakalar oynanacak. Galatasaray'ın son maçı olan şampiyonluk maçı ise 1 Haziran'da Başakşehir ile olacak.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray,Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemiş olsa da sezon henüz tamamlanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstür kapsamında sarı-kırmızılıların ligde iki maçı daha bulunuyor.
Kalan karşılaşmalar, hem sezonun resmen tamamlanması hem de diğer takımların sıralamalarına etki etmesi açısından önem arz ediyor.
Galatasaray'ın kalan maçları:
37. Hafta: Göztepe - Galatasaray
Tarih: 24 Mayıs Cumartesi
Saat: 19:00
Yer: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu
38. Hafta: Galatasaray - Başakşehir
Tarih: 1 Haziran Pazar
Saat: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak
Yer: RAMS Park Stadyumu
SÜPER LİG KALAN MAÇLAR
Süper Lig’de Galatasaray’ın yanı sıra diğer takımlar da sezonun tamamlanması için sahaya çıkmaya devam edecek. Ligin 37. ve 38. haftasında birçok kritik mücadele oynanacak.
Küme düşme hattındaki mücadele ve Avrupa kupalarına katılım için verilen savaş, sezonun son dakikasına kadar sürecek.
37. HAFTA MAÇLARI
- 24 Mayıs Cumartesi
- 16:00 | Eyüpspor - Antalyaspor
- 19:00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa
- 19:00 | Göztepe - Galatasaray
- 25 Mayıs Pazar
- 19:00 | Beşiktaş - Rizespor
- 19:00 | Trabzonspor - Samsunspor
- 19:00 | Konyaspor - Alanyaspor
- 19:00 | Kayserispor - Bodrumspor
- 19:00 | Başakşehir - Adana Demirspor
- 26 Mayıs Pazartesi
- 20:00 | Hatayspor - Fenerbahçe
38. HAFTA MAÇLARI
- 1 Haziran Pazar
- Galatasaray - Başakşehir
- Samsunspor - Kayserispor
- Alanyaspor - Sivasspor
- Fenerbahçe - Konyaspor
- Adana Demirspor - Gaziantep FK
- Rizespor - Hatayspor
- Kasımpaşa - Göztepe
- Bodrumspor - Beşiktaş
- Antalyaspor - Trabzonspor