Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Galatasaray'ın kalan maçları ve Süper Lig takvimi

Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı erken sona erdi ancak lig perdesi henüz kapanmadı. Galatasaray, sezon bitimine iki hafta kala ipi göğüsleyerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, gözler şimdi kalan maçlara çevrildi. Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman, Süper Lig maçları devam edecek mi, Galatasaray'ın kalan maçları neler merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda Galatasaray, bitime iki hafta kala zirveyi garantileyerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ancak şampiyonluğun ilan edilmesi, sezonun sona erdiği anlamına gelmiyor.

Lig takvimi gereği her takımın 38 maçı tamamlaması zorunlu, bu nedenle kalan müsabakalar oynanacak. Galatasaray'ın son maçı olan şampiyonluk maçı ise 1 Haziran'da Başakşehir ile olacak.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray,Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemiş olsa da sezon henüz tamamlanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstür kapsamında sarı-kırmızılıların ligde iki maçı daha bulunuyor.

Kalan karşılaşmalar, hem sezonun resmen tamamlanması hem de diğer takımların sıralamalarına etki etmesi açısından önem arz ediyor.

Galatasaray'ın kalan maçları:

37.⁠ ⁠Hafta: Göztepe - Galatasaray

Tarih: 24 Mayıs Cumartesi

Saat: 19:00

Yer: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

38.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Başakşehir

Tarih: 1 Haziran Pazar

Saat: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak

Yer: RAMS Park Stadyumu

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

Süper Lig’de Galatasaray’ın yanı sıra diğer takımlar da sezonun tamamlanması için sahaya çıkmaya devam edecek. Ligin 37. ve 38. haftasında birçok kritik mücadele oynanacak.

Küme düşme hattındaki mücadele ve Avrupa kupalarına katılım için verilen savaş, sezonun son dakikasına kadar sürecek.

37.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI

24 Mayıs Cumartesi

16:00 | Eyüpspor - Antalyaspor

19:00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa

19:00 | Göztepe - Galatasaray

25 Mayıs Pazar

19:00 | Beşiktaş - Rizespor

19:00 | Trabzonspor - Samsunspor

19:00 | Konyaspor - Alanyaspor

19:00 | Kayserispor - Bodrumspor

19:00 | Başakşehir - Adana Demirspor

26 Mayıs Pazartesi

20:00 | Hatayspor - Fenerbahçe

38.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI