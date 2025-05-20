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65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United yarın (21 Mayıs Çarşamba) karşılaşacak. Futbolcuların değeri 1,5 milyar avroyu bulan dev maçı izlemek isteyenler, Avrupa Ligi finalinin yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Tottenham Manchester United maçına dair detaylar...

Tottenham ve Manchester United ile Bilbao'da karşılaşırken UEFA Avrupa Ligi zaferi kazananı bekliyor.

Tottenham 1984'ten bu yana ilk Avrupa şampiyonluğunu kovalarken, Manchester United 2017'deki zaferini Avrupa Ligi dönemindeki ikinci İngiltere finalinde tekrarlamayı umuyor.

Yarın oynanacak dev maçın yayınlanacağı kanal ve muhtemel ilk 11'ler, takımları son durumları da belli oldu.

AVRUPA LİGİ FİNALİ TOTTENHAM MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki İngiliz ekibi arasındaki mücadele 53 bin kişi kapasiteli Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak. 21 Mayıs Çarşamba Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

DEV MAÇTA OYNAMAYACAK OYUNLAR

Avrupa Ligi finalinde Tottenham'da Sarr'ı durumu maç öncesinde belli olacak. Bergvall, Kulusevski, Maddison ise sakatlığı nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. 

Manchester United'da ise Martinez ve Zirkzee, finali kaçıracak oyuncular arasında yer alıyor. Sakatlığı olan Dalot, De Ligt ve Yoro'nun durumu ise şüpheli. Teknik heyet maç saatine kadar karar verecek. 

65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

65 MİLYAR LİRALIK FİNAL!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro. 

Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison

Man Utd: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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