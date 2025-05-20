Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 20 Mayıs Salı gününe dair maç programı belli oldu. Yeni haftaya futbol heyecanı damga vururken, birçok önemli ligde karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var, bugünkü maçlar neler merak ediliyor.

Avrupa'nın elit liglerinde kritik mücadeleler sahne alacakken, Arap Yarımadası'ndan da dikkat çeken maçlar günün spor gündemini şekillendirecek.

Premier Lig’de şampiyonluk ve küme düşme hattını etkileyebilecek karşılaşmalar nefesleri kesecek. Bugün maç var mı, kimin maçı var, bugünkü maçlar neler?

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI 20 MAYIS

Premier Lig – 20 Mayıs 2025 Salı

22:00 | Manchester City – Bournemouth

22:00 | Crystal Palace – Wolverhampton

Suudi Arabistan Pro Ligi – 20 Mayıs 2025 Salı

19:00 | Al Qadsiah – Al Orubah

19:20 | Al Taawon – Al Riyadh

21:00 | Al Shabab – Al Ittihad

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar - 2. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

20 Mayıs’ta oynanacak karşılaşmalar için yayıncı kuruluşlar maç saatlerine yakın duyuru yapıyor.

Genellikle Avrupa ligleri beIN Sports, S Sport, Tivibu Spor kanallarından izlenebilirken, Orta Doğu liglerinin karşılaşmaları ise uluslararası spor yayın kanalları ya da dijital servisler aracılığıyla erişime açılıyor.

Bugünkü maçların yayınlanacağı kanalları yayıncı kuruluşların yayın akışından takip edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İspanya’da ikinci şok! Elektrik kesintisinin ardından tüm mobil şebekeler çöktüGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metrolar grevde mi, metrolar kapalı mı, çalışıyor mu? İstanbul ve Bursa'da ulaşım endişesi! - HaberlerMetrolar grevde mi, metrolar kapalı mı, çalışıyor mu? İstanbul ve Bursa'da ulaşım endişesi!Aras Aydın kimdir, kaç yaşında? Evliliği ve kariyeri gündeme geldi - HaberlerAras Aydın kimdir, kaç yaşında? Evliliği ve kariyeri gündeme geldiUcuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir! - HaberlerUcuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir!DOAS ne zaman temettü verecek, temettü hesaba ne zaman yatar? Doğuş Otomotiv temettü tarihi - HaberlerDOAS ne zaman temettü verecek, temettü hesaba ne zaman yatar? Doğuş Otomotiv temettü tarihiAytaç Kot kimdir, serveti ne kadar? - HaberlerAytaç Kot kimdir, serveti ne kadar?Kurban Bayramı birleşecek mi, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merakla takip ediliyor - HaberlerKurban Bayramı birleşecek mi, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merakla takip ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...