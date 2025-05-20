Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 20 Mayıs bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 11:35 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 11:35 - Güncelleme:

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 20 Mayıs Salı gününe dair maç programı belli oldu. Yeni haftaya futbol heyecanı damga vururken, birçok önemli ligde karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var, bugünkü maçlar neler merak ediliyor.

Avrupa'nın elit liglerinde kritik mücadeleler sahne alacakken, Arap Yarımadası'ndan da dikkat çeken maçlar günün spor gündemini şekillendirecek. Premier Lig’de şampiyonluk ve küme düşme hattını etkileyebilecek karşılaşmalar nefesleri kesecek. Bugün maç var mı, kimin maçı var, bugünkü maçlar neler? BUGÜN MAÇ VAR MI 20 MAYIS Premier Lig – 20 Mayıs 2025 Salı 22:00 | Manchester City – Bournemouth 22:00 | Crystal Palace – Wolverhampton Suudi Arabistan Pro Ligi – 20 Mayıs 2025 Salı 19:00 | Al Qadsiah – Al Orubah 19:20 | Al Taawon – Al Riyadh 21:00 | Al Shabab – Al Ittihad BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA? 20 Mayıs’ta oynanacak karşılaşmalar için yayıncı kuruluşlar maç saatlerine yakın duyuru yapıyor. Genellikle Avrupa ligleri beIN Sports, S Sport, Tivibu Spor kanallarından izlenebilirken, Orta Doğu liglerinin karşılaşmaları ise uluslararası spor yayın kanalları ya da dijital servisler aracılığıyla erişime açılıyor. Bugünkü maçların yayınlanacağı kanalları yayıncı kuruluşların yayın akışından takip edebilirsiniz. İlgili Haber Manchester City - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak? Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan