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Manchester City - Bournemouth hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manchester City - Bournemouth hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’de heyecan son haftalara taşınırken Manchester City, taraftarı önünde sezonun son iç saha mücadelesine çıkıyor. FA Cup finalinde aldığı beklenmedik yenilgi sonrası moral bozukluğu yaşayan Pep Guardiola’nın öğrencileri bu kez Etihad Stadı’nda Bournemouth’u ağırlayacak. Taraftarlar Manchester City - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak merakla bekliyor.

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de 37. haftaya gelinirken, heyecan verici mücadelelerden biri olan Manchester City - Bournemouth karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 

Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan Manchester City - Bournemouth maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin Bein Sports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor.

Manchester City - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak? Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor - 1. Resim

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’de sezonun bitimine sadece iki hafta kala, şampiyonluk ve Avrupa bileti hesapları kızışıyor. FA Cup’ta Crystal Palace’a karşı aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Manchester City, taraftarı önünde moral bulmak ve ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor.

Manchester City ile Bournemouth arasındaki önemli karşılaşma, 20 Mayıs Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Etihad’da oynanacak maç hem ilk beş hedefi hem de Avrupa kupalarına katılım açısından son derece kritik.

Manchester City - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak? Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor - 2. Resim

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gundogan; Savinho, De Bruyne, Marmoush; Haaland

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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