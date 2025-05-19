Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 12:02 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 12:10 - Güncelleme:

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına yaklaşılırken futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brighton ile Liverpool arasında oynanacak. 37. hafta mücadelesi kapsamında iki ekip, 19 Mayıs Pazartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? Premier Lig'de sezonun kritik virajlarından biri olan Brighton - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayımlanacak. Heyecanla beklenen büyük mücadele için nefesler tutuldu! BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Brighton ile Liverpool arasında oynanacak olan sezonun kritik mücadelesi, 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Premier Lig'deki bu önemli karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele, Brighton’un sahası olan American Express Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks üstlenecek. BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11’LER Brighton:

Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Pedro, Mitoma; Welbeck Liverpool:

Alisson; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Diaz İlgili Haber 19 Mayıs bugün hangi maçlar var? 1. Lig'de Play-Off 2. tur oynanacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan