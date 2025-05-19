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Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11&#039;ler açıklandı
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İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına yaklaşılırken futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brighton ile Liverpool arasında oynanacak. 37. hafta mücadelesi kapsamında iki ekip, 19 Mayıs Pazartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de sezonun kritik virajlarından biri olan Brighton - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayımlanacak. Heyecanla beklenen büyük mücadele için nefesler tutuldu!

Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - 1. Resim

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Brighton ile Liverpool arasında oynanacak olan sezonun kritik mücadelesi, 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Premier Lig'deki bu önemli karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Mücadele, Brighton’un sahası olan American Express Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks üstlenecek. 

Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - 2. Resim

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11’LER

Brighton:
Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Pedro, Mitoma; Welbeck

Liverpool:
Alisson; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Diaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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