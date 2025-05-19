19 Mayıs bugün hangi maçlar var? 1. Lig'de Play-Off 2. tur oynanacak

19 Mayıs Pazartesi günü Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off mücadelesi ve Premier Lig'de maçlar futbolseverleri bekliyor. Maç yayınları ve izleme yerleri belli oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla dolu bir Pazartesi gününde, futbolseverler için heyecan verici maçlar ekranlara geliyor. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve yayın yerleri merak ediliyor.

19 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur

20.00 | Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

Premier Lig

22.00 | Brighton-Liverpool | beIN Sports 3