Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi, sakat mı? Brighton - Liverpool muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu

İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Brighton - Liverpool karşılaşması öncesi, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ağır bir sakatlık sürecinden çıkan genç yıldızın önemli mücadelede sahada olup olmayacağı sorusu cevap buldu. Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi, sakat mı, transfer olacak mı soruları gündemde.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE Mİ?

İngiltere Premier Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı. Ağustos 2024’te başlayan yeni kariyerinde istikrarlı bir başlangıç yapamayan milli futbolcu, aylar sonra ilk kez kadroya girmeye yaklaşmıştı.

Ancak 10 Mayıs’ta oynanan Wolverhampton maçında beklentilerin aksine ne ilk 11'de ne de yedek kulübesinde yer aldı. Brighton'ın Liverpool karşısındaki bu akşamki kritik maçında da Kadıoğlu’nun ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

Ferdi Kadıoğlu’nun yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Liverpool’a karşı oynanan maçta takımının tek golünü atan başarılı oyuncunun, o karşılaşma sonrası sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edilmişti.

Başlangıçta kısa süreli bir tedavi süreci öngörülse de durumun ciddiyeti ortaya çıkınca ameliyat kaçınılmaz oldu. 2 Ocak’ta operasyon geçiren milli oyuncu, yaklaşık 203 gündür sahalardan uzak kaldı.

Bu süreçte toplamda 35 resmi maçı kaçıran Kadıoğlu'nun, sahalara dönüşü için artık son hazırlıklar yapılıyor.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre oyuncu, bir hafta içerisinde takım antrenmanlarına katılacak seviyeye gelecek. Kadıoğlu henüz maç ritmini yakalamasa da sağlık durumu olumlu ilerliyor.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Brighton: B. Verbruggen – M. Wieffer, J. P. van Hecke, A. Webster, P. Estupiñán – C. Baleba, Y. Ayari – T. Lamptey, J. Pedro, Y. Minteh – D. Welbeck

Liverpool: C. Kelleher – C. Bradley, J. Quansah, V. van Dijk, K. Tsimikas – W. Endo, A. Mac Allister, H. Elliott – M. Salah, C. Gakpo, D. Jota

FERDİ KADIOĞLU TRANSFER Mİ OLACAK?

Sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları zaman zaman gündeme gelse de kulüpten gelen açıklamalar söylentileri yalandı.

Brighton’ın kulüp çevresine yakınlığıyla bilinen Athletic yazarı Andy Naylor, milli oyuncunun gelecek sezon da takımın önemli bir parçası olarak düşünüldüğünü aktardı.

Sağ ve sol bek bölgelerinde yaşanan alternatif sıkıntısı, Kadıoğlu’nun önemini artırıyor. Estupiñán ve Veltman ile forma rekabetine girmesi beklenen Ferdi için herhangi bir kiralık ya da satış planı yapılmıyor.