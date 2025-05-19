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Doğal gaz üretim tesisine saldırı! Tesis havaya uçtu, maliyeti ağır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna, Karadeniz'de Rus altyapısına saldırdı. Doğal gaz üretim tesisine yapılan dronlu saldırıda, depolar imha edildi. Saldırının Rusya'ya maliyeti henüz açıklanmazken, rakamın büyük olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki sıcak savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Barış müzakereleri ise henüz olumlu bir sonuca varamadı.

Doğa gaz üretim tesisine saldırı! Tesis havaya uçtu, maliyeti ağır - 1. Resim

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNE DARBE

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de yer alan doğal gaz üretim platformlarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının insansız deniz ve insansız hava araçları (İHA) ile yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

SBU, (insansız) deniz araçları ve İHA'ları kullanarak Karadeniz'de gaz üretim platformlarındaki düşman radarını ve depolarını imha etti. Saldırının amacı Karadeniz'de Rus ordusuna ait askeri hedeflerin imha edilmesidir.

Hedefimizde Ukrayna'nın doğal gaz üretim platformlarında bulunan Rus radar ekipmanları vardı. Saldırıda, düşmanın hava ve su üstü durumunu gözetlemek için kullandığı 'Neva' radar istasyonu, depolama tesisleri ve kuledeki bir konut bloğu imha edildi.

SBU tarafından, söz konusu saldırıyla ilgili bir görüntü de paylaşıldı.

Doğa gaz üretim tesisine saldırı! Tesis havaya uçtu, maliyeti ağır - 2. Resim

RUSYA 112 İHA İLE UKRAYNA'YA SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırı düzenlediği duyuruldu.

Rusların, simülatör ve saldırı tipi İHA'lardan oluşan toplam 112 İHA ile saldırı yaptığı kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerince 41 İHA'nın imha edildiği, 35 İHA'nın ise yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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