Suriye'de bombalı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de toparlanma süreci devam ederken, bölgedeki gerginlik zaman zaman zirveye ulaşıyor. Ülkedeki yerel haber kaynaklarına göre, Deyrizor kentine bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı El-Meyadin kentinde bir polis karakolunu hedef alan patlamada üç Suriyeli güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın, 18 Mayıs Pazar günü meydana geldiği belirtildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Deyrizor kırsalından ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, patlamanın bir araç bombası sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Patlamada üç güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

El-Meyadin ilçe sorumlusu Halil Abdülmünim el-Ayyub da ilk incelemelerin araçla yapılan bir bombalı saldırıya işaret ettiğini doğruladı. Patlamada üç genel güvenlik mensubunun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını belirten Ayyub, güvenlik güçlerinin bölgeyi hızla güvenlik altına aldığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılacağını vurguladı. Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

2024 Aralık ayında eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla birlikte Baas rejimi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından Deyrizor’un güney bölgeleri yeni yönetimin kontrolüne geçerken, kuzey bölgeleri hâlâ Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunuyor.