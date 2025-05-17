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Halep'te DEAŞ operasyonu: Suriye güvenlik güçleri hücre evini bastı!

Kaynak: Dış Haberler
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Halep&#039;te DEAŞ operasyonu: Suriye güvenlik güçleri hücre evini bastı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'te DEAŞ'a ait bir hücre evine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'te DEAŞ'a ait bir hücre evine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında bir DEAŞ üyesi tutuklanırken, hücrede saklanan diğer üyelerin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Halep'te DEAŞ operasyonu: Suriye güvenlik güçleri hücre evini bastı! - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Baskın sırasında çok sayıda patlayıcı düzenek ve intihar yeleğinin ele geçirildiği ifade edildi. Operasyon sırasında Suriye Genel Güvenlik Kuvvetleri'nden bir görevlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlık yetkilileri, Halep'te güvenlik güçlerinin DEAŞ unsurlarına karşı operasyonlarını sürdüreceğini vurgularken, ele geçirilen mühimmatların terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlandığını duyuruldu.

Operasyonun ardından şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığı, DEAŞ hücrelerinin tamamen temizlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Dış Haberler
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