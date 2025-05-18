Yaptırımlar kalktı, imar süreci hızlandı! Türk firmalarının gözü Suriye’nin enerjisinde

Trump’ın, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından gözler Şam’ın enerji ihtiyacının nasıl giderileceğine çevrildi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener “Ülkenin yaklaşık 7 milyar varillik üretilebilir petrol rezervi ve önemli doğalgaz potansiyeli var. Uygun şartlarda yenilenebilir enerji yatırımları da mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE HIZLI ŞEKİLDE SAĞLANACAK"

Akyener, önceliğin elektrik altyapısının yeniden kurulması olduğunun altını çizerek “Türkiye zaten bu sürecin rahat bir şekilde aşılması için elinden gelen desteği sağlıyor. Şimdi yaptırımların da kalkmasıyla Suriye’nin bütün enerji altyapısını ayağa kaldırma süreci çok daha hızlı ilerleyecektir” dedi. Bu bağlamda Türkiye’nin teknik ve lojistik anlamda kilit rol oynadığına işaret eden Akyener “İlgili onarım ve imar süreçlerinden, elektrik arzına, doğalgaz çevrim santrallerinin kurulmasından, bu santrallere doğalgaz teminine, elektrik altyapısının yeniden ayağa kaldırılmasından petrol ve doğalgaz alanındaki kaynakların değerlendirilmesine kadar çok yönlü destek paketleri bizzat Türkiye’nin desteğiyle hızlı bir şekilde sağlanabilecek” ifadelerini kullandı.