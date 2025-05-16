Suriye'nin borcunu sıfırladılar! Körfez ülkelerinden milyon dolarlık ödeme

Suriye'nin, Dünya Bankası'na olan 15.5 milyon dolarlık borcu, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke ekonomisi yeniden inşa dönemine girdi. Suudi Arabistan ve Katar, Şam yönetiminin Dünya Bankası'na olan borcunu sıfırladı.

DÜNYA BANKASI'NA OLAN BORÇ RESMEN SIFIRLANDI

Dünya Bankası, Suriye'nin bankaya olan 15,5 milyon dolar borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan borçlarının kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye'nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği belirtildi.

SURİYE'NİN SIFIR FAİZLİ KREDİ ALMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılan açıklamada, bu gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, ilgili Dünya Bankası operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin IDA kredilerine ilişkin herhangi bir borcu kalmadığı belirtildi.

Dünya Bankası Grubu'nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu bir fon olan IDA, ekonomik büyümeyi artırmaya, dayanıklılık oluşturmaya ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik proje ve programlar için ülkelere sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlıyor.